ИЗВЕСТИЯ

"Прашните дяволи" на Марс разкриват бурни условия на повърхността на планетата

від БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 04:12 мин.
Снимка: pexels.com/
Две десетилетия наблюдения от два орбитални космически апарата са позволили на учените да проследят т.нар. "прашни дяволи", които редовно се завихрят по повърхността на Марс, предаде Ройтерс. Наблюденията предоставят по-задълбочено разбиране за климата и времето на Червената планета, включително скорости на вятъра, по-високи от известните досега.

Авторите на изследването са използвали данни от космическите апарати "Марс експрес" и Trace Gas Orbiter (TGO) от мисията "ЕкзоМарс" на Европейската космическа агенция (ЕКА). Благодарение на тях учените са каталогизирали 1039 от тези явления, засичайки скорости на вятъра до около 158 километра в час във вихрите, които издигат прах в марсианската атмосфера.

"Ключовите изводи са, че ветровете на Марс могат да бъдат по-бързи по повърхността, отколкото се смяташе досега, както и че те са по-разпространени, отколкото се предполагаше", казва планетарният учен Валентин Бикел от Университета на Берн и водещ автор на изследването.

Изследователите са установили, че праховите вихри се образуват по-често в равнинните региони на север, но се срещат и в неравния терен на южните планински райони.

Най-големият наблюдаван "прашен дявол" е бил с ширина около 580 метра, макар че средната ширина е била около 82 метра. Средната скорост на вятъра е била около 64 километра в час. Изследователите обаче отбелязват, че използваният от тях метод вероятно не е засякъл много по-бавни вихри.

Бикел обяснява, че изследването е измерило най-бързите ветрове на повърхността, регистрирани на Марс. Макар че тези скорости създават впечатление, че ветровете са силни, това всъщност не е така, тъй като марсианската атмосфера е много по-рядка в сравнение със земната.

"Ветровете на Марс едва ли се усещат", казва ученият.

"Прашните дяволи" се образуват, когато по-топлият въздух близо до повърхността започне да се издига и се завихри от хоризонтални ветрове, като в крайна сметка вдига прах от повърхността, преди да се разсее след няколко минути.

Те са наблюдавани най-често през марсианското лято в късните сутрешни часове до ранния следобед, когато условията са особено благоприятни. Подобни вихри се срещат и на Земята в сухи и прашни места като пустините в американските щати Аризона и Невада, но са много по-редки, защото нашата планета е много по-влажна от Марс.

Учените знаят от десетилетия за съществуването на "прашни дяволи" на Червената планета. Новото изследване обаче предлага най най-систематичното им изучаване досега.

Направените в хода му открития могат да допринесат за по-точни модели на времето, климата и атмосферните условия на Марс.

Учените допълват, че чрез изучаването на тези вихри могат да разберат по-добре процесите, които протичат на марсианската повърхност.

Изследването може да помогне и при планирането на бъдещи мисии за изучаване на повърхността на Марс.

"Нашите данни могат да бъдат използвани за по-добро разбиране на атмосферната динамика за определяне на конкретни места за кацане още преди спускането и дори преди изстрелването на космическия апарат", казва Бикел.

Резултатите могат да послужат и за прогнозиране дали марсоходите и спускаемите апарати ще се възползват от благоприятни ветрове, които отнасят праха, натрупан върху захранващите ги слънчеви панели, допълва изследователят.

#Червената планета #Марс #Космос

