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Правителството осигури 31,16 млн. евро за учебници, учебни комплекти и електронни издания

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Правителството осигури 31,16 млн. евро за учебници, учебни комплекти и електронни издания
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Правителството одобри 31 160 993 евро за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници за децата и учениците в общинските детски градини и училища през 2026 година.

Средствата са предназначени за осигуряване на познавателни книжки за всички деца, записани в първа, втора, трета и четвърта възрастова група в общинските детски градини, както и за учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници за учениците от 1-ви до 12-и клас включително в общинските училища.

Финансирането се предоставя на общините съобразно броя на децата и учениците. Над 5 млн. евро са предвидени за познавателни книжки за децата от всички групи в детските градини. За първокласниците се предоставят над 2,4 млн. евро за учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници, а за второкласниците - над 3,7 млн. евро. За третокласниците са отделени над 1,7 млн. евро, а за четвъртокласниците над 2 млн. евро, като средствата са за учебни помагала, одобрени в единна система с учебниците, както и за дозакупуване на учебници и електронно четими учебници в случай на увеличаване на учениците.

Осигурено е и финансиране за учебници и електронно четими учебници по общообразователни предмети за учениците от 5-и и 6-и клас, без учебниците по история и цивилизации за 5-и клас и без учебниците по компютърно моделиране и информационни технологии за 5-и и 6-и клас, които са на стойност над 10,4 млн. евро. За същите класове са предвидени и средства за дозакупуване на учебници по история и цивилизации за 5-и клас и компютърно моделиране и информационни технологии за 5-и и 6-и клас.

За 7-и клас са предвидени над 1,1 млн. евро за учебници и електронно четими учебници по компютърно моделиране и информационни технологии, както и за допълнителни учебници и електронно четими учебници по останалите предмети при увеличаване на учениците.

Одобрено е също финансиране в размер на над 4,6 млн. евро за учебни помагала по чужд език за учениците от 8-и до 12-ти клас, както и възможност за допълнително закупуване на учебници и електронно четими учебници за тези класове при необходимост.

Предвидени са средства и за осигуряване на учебни комплекти по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания и др.

#учебни помагала #учебници #финансиране

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