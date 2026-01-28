Правителството в оставка одобри до 260 млн. евро за социални плащания и разходи за персонал

Със свое решение правителството одобри финансиране на разходи за персонал и социални плащания по държавния бюджет и предоставени трансфери от държавния бюджет за бюджета на държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса и сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд за месец януари 2026 г. в размер до 260 млн. евро. Средствата ще са за сметка на наличности от предходната година.

При този подход се постига осигуряване на регламентираните увеличения на разходи и трансфери и нормално финансиране на дейността на министерствата и институциите, тъй като разходите им ще се осъществяват в съответствие с влезлите в сила изменения в съответните актове.

Финансирането на разходите и трансферите се извършва на основание чл. 3, ал. 3 от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република българия за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година.