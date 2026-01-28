БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:12 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

Правителството в оставка одобри до 260 млн. евро за социални плащания и разходи за персонал

от БНТ
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Правителството в оставка одобри до 260 млн. евро за социални плащания и разходи за персонал
Със свое решение правителството одобри финансиране на разходи за персонал и социални плащания по държавния бюджет и предоставени трансфери от държавния бюджет за бюджета на държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса и сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд за месец януари 2026 г. в размер до 260 млн. евро. Средствата ще са за сметка на наличности от предходната година.

При този подход се постига осигуряване на регламентираните увеличения на разходи и трансфери и нормално финансиране на дейността на министерствата и институциите, тъй като разходите им ще се осъществяват в съответствие с влезлите в сила изменения в съответните актове.

Финансирането на разходите и трансферите се извършва на основание чл. 3, ал. 3 от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република българия за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година.

