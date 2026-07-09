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Право, психология и медицина са най-желаните специалности от кандидат-студентите в СУ "Св. Климент Охридски"

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право психология медицина желаните специалности кандидат студентите климент охридски
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Обявиха първия етап на класирането на кандидат-студентите в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2026/2027 г. 9960 са кандидатите, подали документи за прием в най-старото висше училище.

На първо място сред посочените от най-много кандидати специалности е "Право". На второ място е "Психология". Третото място заема специалността "Медицина". На следващите места кандидатите са поставили специалностите "Предучилищна и начална училищна педагогика" (задочно обучение), "Софтуерно инженерство", "Предучилищна и начална училищна педагогика" (редовно обучение), "Журналистика", "Международна търговия и инвестиции", "Международни отношения" и "Английска филология".

6084 са кандидатите, приети на първия етап на класирането в редовна и задочна форма на обучение, държавна поръчка и платена форма на обучение.

След първото класиране са приети 38 лауреати и 24 първенци на национални олимпиади и състезания.

В срок от 10 юли до 17 юли 2026 г. включително класираните от първия етап кандидати имат следните възможности:

Да се запишат в специалността, в която са класирани, като не участват в следващия етап.
1.1. Класираните по първа желана специалност кандидати трябва да се запишат на този етап от класирането, без право на потвърждаване или изчакване края на класиранията.

1.2. Класираните по второ, трето и т.н. желание кандидати могат да се запишат в специалността, за която са класирани от този етап, или да заявят желание за участие в следващото класиране като депозират диплома-оригинал за средно образование и попълнят декларация за участие в следващия етап на класиране за по-предна желана специалност.

Класирани от първия етап на класирането кандидати, които не се запишат в специалността, в която са класирани, или не потвърдят желанието си за по-нататъшно участие в следващото класиране, отпадат и губят придобитите студентски права. Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране. 

(2) Некласираните от този етап кандидати не подават декларация за участие в класирането и не депозират диплома за средно образование, тъй като участват автоматично в следващия етап на класирането.

Записването се извършва в отдел "Студенти" на факултета, в който кандидатите са приети. Всички необходими документи за записване трябва да бъдат попълнени предварително. Комплект документи за новоприети студенти по образец се закупува от книжарниците в сградите на Ректората, Факултета по науки за образованието и изкуствата, Стопанския факултет и на щандовете на Университетското издателство с печатница "Св. Климент Охридски".

Вторият етап на класиране се извършва на 21 юли 2026 г. В него участват потвърдилите от първия етап кандидати, за които е възможно прекласиране в по-предна желана специалност, посочена в състезателния картон, и некласираните кандидат-студенти.

Срокът за записване е от 22 юли до 31 юли 2026 г. включително. Резултатите от това класиране са окончателни.

#кандидат-студентска кампания #СУ "Св. Климент Охридски" #кандидат-студенти

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