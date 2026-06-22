БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Олег Невзоров за аферата "Баба Алино": Не се...
Чете се за: 00:55 мин.
Олег Невзоров е разпитан като свидетел за незаконното...
Чете се за: 01:50 мин.
Гренландия отбелязва националния си празник в епицентъра...
Чете се за: 03:02 мин.
Олег Невзоров се появи на среща със собственици на имоти...
Чете се за: 00:55 мин.
Сметната палата: Над половин милиард лева за пътна...
Чете се за: 02:05 мин.
Британският премиер Киър Стармър подаде оставка
Чете се за: 01:17 мин.
Вицепремиерът Атанас Пеканов: Отпуснатите 1 млрд. евро по...
Чете се за: 07:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Правят проверка заради влошеното качество на водата за къпане в района на Офицерския плаж

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Регионални
Запази
Правят проверка заради влошеното качество на водата за къпане в района на Офицерския плаж

Регионалната инспекция по околна среда и води във Варна организира проверка заради постъпила информация от Регионалната здравна инспекция за установено влошено качество на водите за къпане в зоната на Офицерския плаж във Варна. Това съобщават от екоинспекцията на официалната си страница.

Проверката ще се проведе днес и утре, съвместно с представители на Община Варна, Басейнова дирекция „Черноморски район“, „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД и Регионална лаборатория – Варна към Изпълнителната агенция по околна среда.

По време на проверката ще бъде извършен обстоен оглед на заустваните в Шокъровия канал и деретата от неговия водосбор дъждовни и други води, както и ще бъдат взети водни проби. Резултатите от проверката ще бъдат оповестени в най-кратък срок, допълват от инспекцията.

В края на миналата седмица от Областната администрация във Варна съобщиха, че през настоящата седмица областният управител на Варна Марио Смърков ще инициира и проведе работна среща с представители на различни институции и концесионерите на морските плажове за по-ефективен контрол върху чистотата на морската вода и плажовете.

#екоинспекция #"Офицерски плаж" във Варна #замърсена вода

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Три нарушения откриха властите на Мальовица при демонтажа на стария влек и строежа на 4-седалков лифт
2
Три нарушения откриха властите на Мальовица при демонтажа на стария...
Тръмп пожела "всичко добро" на Стармър: Ще подаде ли оставка британският премиер?
3
Тръмп пожела "всичко добро" на Стармър: Ще подаде ли...
Експерти прогнозират: Събарянето на незаконните постройки в “Баба Алино” може да започне след 5-6 години
4
Експерти прогнозират: Събарянето на незаконните постройки в...
Двама младежи са с опасност за живота след скандал в местност край Варна (СНИМКИ)
5
Двама младежи са с опасност за живота след скандал в местност край...
Служителите и началникът на Службата по геодезия във Варна не са допуснали нарушения по случая "Баба Алино"
6
Служителите и началникът на Службата по геодезия във Варна не са...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
2
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
4
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
5
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература за седмокласниците
6
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература...

Още от: Екология

Спешно започва въздушна обработка срещу комари над езерото Вая край Бургас
Спешно започва въздушна обработка срещу комари над езерото Вая край Бургас
Бъдещето на Природен парк "Витоша" обсъдиха на среща в МРРБ Бъдещето на Природен парк "Витоша" обсъдиха на среща в МРРБ
Чете се за: 02:05 мин.
Необичайно близка среща в морето: Делфини “танцуваха” край джет в Бургаския залив Необичайно близка среща в морето: Делфини “танцуваха” край джет в Бургаския залив
Чете се за: 01:22 мин.
„Невидимото нашествие“ - документален филм на БНТ и TVR „Невидимото нашествие“ - документален филм на БНТ и TVR
Чете се за: 00:45 мин.
Едва 17% от битовите отпадъци в България се рециклират, при средно около 48% в ЕС Едва 17% от битовите отпадъци в България се рециклират, при средно около 48% в ЕС
Чете се за: 01:55 мин.
Нощните пеперуди не са опасни за хората, привличат ги цъфналите липи, съобщиха от РЗИ - Сливен Нощните пеперуди не са опасни за хората, привличат ги цъфналите липи, съобщиха от РЗИ - Сливен
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Олег Невзоров за аферата "Баба Алино": Не се чувствам виновен (ВИДЕО)
Олег Невзоров за аферата "Баба Алино": Не се чувствам...
Чете се за: 00:55 мин.
Сигурност и правосъдие
Олег Невзоров е в страната от миналата седмица, веднага е бил разпитан Олег Невзоров е в страната от миналата седмица, веднага е бил разпитан
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Сътресения на "Даунинг стрийт" 10: Оставката на британския премиер Киър Стармър Сътресения на "Даунинг стрийт" 10: Оставката на британския премиер Киър Стармър
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Катастрофа край Благоевград затвори движението по АМ "Струма" Катастрофа край Благоевград затвори движението по АМ "Струма"
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Двама младежи са с тежки изгаряния след удар от волтова дъга на жп...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
3-годишно дете почина в пловдивския квартал "Столипиново"
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Старт на техническите преговори между САЩ и Иран
Чете се за: 03:05 мин.
По света
ЦИК приключи работата си в мандат 2021-2026 с 10 национални избора...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ