Правят проверка заради влошеното качество на водата за къпане в района на Офицерския плаж

Регионалната инспекция по околна среда и води във Варна организира проверка заради постъпила информация от Регионалната здравна инспекция за установено влошено качество на водите за къпане в зоната на Офицерския плаж във Варна. Това съобщават от екоинспекцията на официалната си страница.

Проверката ще се проведе днес и утре, съвместно с представители на Община Варна, Басейнова дирекция „Черноморски район“, „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД и Регионална лаборатория – Варна към Изпълнителната агенция по околна среда.

По време на проверката ще бъде извършен обстоен оглед на заустваните в Шокъровия канал и деретата от неговия водосбор дъждовни и други води, както и ще бъдат взети водни проби. Резултатите от проверката ще бъдат оповестени в най-кратък срок, допълват от инспекцията.

В края на миналата седмица от Областната администрация във Варна съобщиха, че през настоящата седмица областният управител на Варна Марио Смърков ще инициира и проведе работна среща с представители на различни институции и концесионерите на морските плажове за по-ефективен контрол върху чистотата на морската вода и плажовете.