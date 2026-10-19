Празник на пилафа в турски град завърши с хранително натравяне на близо 200 души

На традиционния "Ден на пилафа" (задушен бял ориз) в близкия до Бурса град Инегьол, в Северозападна Турция, най-малко 182 души получиха хранително натравяне след като консумираха пилешко с ориз, сервирано по повод празника.

На събитието, организирано в неделния ден в квартал "Читли" на града са присъствали близо 1000 жители и им е бил поднесен ориз с късчета пилешко месо и айрян в рамките на традиция, според която се прави помен и за починалите в населеното място.

Около три часа след началото на ритуалната почерпка част от присъстващите са проявили симптоми на хранително натравяне и са потърсили спешна помощ в местната болница в Инегьол, а заради големия брой на пациентите някои от тях са били пренасочени към частни болници.

След случилото се екипи на местното командване на жандармерията са започнали разследване за съмнението за хранително отравяне, предизвикано от пилешкото месо в ориза или от айряна, който е бил с изтекъл срок на годност. Причината за инцидента се очаква да стане ясна след излизане на резултатите от лабораторните изследвания на проби от храната и айряна, консумирани от гостите на събитието.