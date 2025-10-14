БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Празнуваме Петковден

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
празнуваме петковден
Снимка: БТА
На 14 октомври е празникът в чест на Света Петка – Петковден. Смята се, че това е завършек на лятото и есента, а с това и на активния стопански цикъл.

Преподобна Петка, наречена още Българска, е родена в град Епиват на Мраморно море през 11 век. Води благочестив живот, а след смъртта й нейните мощи, които притежават целителна сила, се превръщат в символ на борбата за съхраняване на християнската култура от ислямската асимилация. Цар Иван Асен IІ ги пренася в Търново, където се пазят до превземането му от турците.

След дълги странствания мощите намират покой в румънския град Яш, където се пазят и досега. В християнската митология Света Петка се почита като покровителка на жените и техните домашни дейности - предене, тъкане, кроене, шиене.

На Петковден се месят колаци, като най-големият от тях се нарича на св. Петка. Хлябът и къщата трябва да се поръсят със светена вода и цялото домочадие да се поклони трикратно на Господа.

Обредна трапеза включва овче месо, курбан чорба, яхния с праз, сарми.

На този ден имен ден празнуват: Петко, Петка, Петкан, Петра, Петрана, Петрина, Петрия, Петричка, Петкана, Пенко, Пенка, Параскев, Параскева, Парашкев, Парашкева, Паруш, Кева.

