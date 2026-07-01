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Председателят на ДАНС да предостави на парламента информация за управителя и подуправителя на НЗОК

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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парламентът прие данс дава данни нзок включително класифицирана информация
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Парламентът задължи председателят на ДАНС да предоставя документи, включително класифицирана информация, за дейността на управителя и подуправителя на НЗОК – доц. Д-р Петър Стефановски и проф. Момчил Мавров. Предложението е на „Демократична България“, а сред мотивите са спиране на източването на Здравната каса.

„Да установим не просто дейността на Момчил Мавров, а с кои лица е оперирал в сговор – с кои лица е участвал в незаконни дейности, кои са фирмите. В ДАНС такива доклади са налични. Парите за здраве са изключително много и апетите към тях ще продължат. Спирането на източването и спирането на кранчето в Здравната каса зависи от това всички ние да имаме информация как точно се е случвало това. От тази гледна точка е изключително важно ДАНС да ни предостави цялата тази информация.“, заяви Божидар Божанов от „Демократична България“.

Според Румен Миланов от „Прогресивна България“, ако бъде установена противозаконна дейност, най-добре би било да се разработят мерки, с които "тези процеси да бъдат сведени до нула".

" В устройствентите закони на службите и в частност закона на ДАНС е записано, че контролът се осъществява от постоянната комисия, а не от НС. На база на данните, които ще получи комисията, да внесем доклад по отношение на тази дейност.Това е правилното управленско решение. Лично аз ще гласувам против вашето предложение", добави Румен Миланов.

Въпреки това, предложението беше прието единодушно.

Момчил Мавров подаде оставка като подуправител на НЗОК, която се очаква да бъде гласувана в Народното събрание тази седмица.

#Закон за ДАНС #управител на НЗОК #Народно събрание #класифицирана информация

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