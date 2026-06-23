БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Председателят на парламента Михаела Доцова ще открие 13-та пленарна сесия на Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Запази

Завършва българското председателство на организацията

правилникът народното събрание гласуваха промените предложени управляващите

Председателят на Народното събрание и президент на Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПА на ПСЮИЕ) Михаела Доцова ще открие 13-ата пленарна сесия на организацията в София, съобщиха от пресцентъра на парламента.

Основната тема на сесията е "Интерпарламентарен диалог, укрепване на добросъседството и на европейската перспектива на региона". Предвижда се да бъдат приети докладите и резолюциите на трите общи комисии на асамблеята и заключителна декларация.

През 2026 г. се навършват 30 години от приемането през 1996 г. на Софийската декларация за добросъседски отношения, стабилност, сигурност и сътрудничество на Балканите и създаването на ПСЮИЕ.

С пленарната сесия в София завършва и българското председателство на ПА на ПСЮИЕ. Страната ни ръководи парламентарното измерение на процеса от 1 юли 2025 г. до 30 юни 2026 г. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще предаде председателството на организацията за следващата година на парламента на Румъния.

#заседание в София #Михаела Доцова #парламентарна асамблея #псюие #откриване

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
36-годишен мъж е убит в центъра на София, трима души са задържани
2
36-годишен мъж е убит в центъра на София, трима души са задържани
3-годишно дете почина в пловдивския квартал "Столипиново"
3
3-годишно дете почина в пловдивския квартал "Столипиново"
Служителите и началникът на Службата по геодезия във Варна не са допуснали нарушения по случая "Баба Алино"
4
Служителите и началникът на Службата по геодезия във Варна не са...
Олег Невзоров се появи на среща със собственици на имоти в незаконния град край Варна
5
Олег Невзоров се появи на среща със собственици на имоти в...
Собственици на апартаменти в комплекс край Царево се оплакват от липса на вода и ограничен достъп до имотите си
6
Собственици на апартаменти в комплекс край Царево се оплакват от...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
2
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
4
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
5
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература за седмокласниците
6
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература...

Още от: Политика

Осигуровките на държавните служители ще бъдат обсъдени на заседание на Тристранния съвет
Осигуровките на държавните служители ще бъдат обсъдени на заседание на Тристранния съвет
Новият състав на Централната избирателна комисия встъпва в длъжност Новият състав на Централната избирателна комисия встъпва в длъжност
Чете се за: 01:37 мин.
Министрите на външните работи на България и Индонезия обсъдиха нови възможности за задълбочаване на двустранното сътрудничество Министрите на външните работи на България и Индонезия обсъдиха нови възможности за задълбочаване на двустранното сътрудничество
Чете се за: 02:27 мин.
Прогресивно облагане на жилищата: Повече данъци за повече имоти Прогресивно облагане на жилищата: Повече данъци за повече имоти
Чете се за: 03:55 мин.
Управляващите ще предложат постепенно държавните служители да плащат част от осигуровките си сами Управляващите ще предложат постепенно държавните служители да плащат част от осигуровките си сами
Чете се за: 03:17 мин.
Съдът вписа партия „Прогресивна България" в регистъра на политическите партии, решението не е окончателно Съдът вписа партия „Прогресивна България" в регистъра на политическите партии, решението не е окончателно
Чете се за: 00:25 мин.

Водещи новини

Новият състав на Централната избирателна комисия встъпва в длъжност
Новият състав на Централната избирателна комисия встъпва в длъжност
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Осигуровките на държавните служители ще бъдат обсъдени на заседание на Тристранния съвет Осигуровките на държавните служители ще бъдат обсъдени на заседание на Тристранния съвет
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Председателят на парламента Михаела Доцова ще открие 13-та пленарна сесия на Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа Председателят на парламента Михаела Доцова ще открие 13-та пленарна сесия на Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Казусът „Баба Алино“: Невзоров в България, разпитан и с твърдения за невинност (ОБЗОР) Казусът „Баба Алино“: Невзоров в България, разпитан и с твърдения за невинност (ОБЗОР)
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Белгия издаде заповед за арест на бивш еврокомисар
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Слънчево време на изток, с валежи и гръмотевични бури на запад
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Милиони за пътна безопасност стоят по сметки, а катастрофите у нас...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Български ученици спечелиха три златни и три сребърни медала от...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ