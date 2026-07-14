Представители на БФС, ММС и Барселона проведоха работна среща

По-рано днес в “Национална футболна база” в Бояна се проведе работна среща между представители на Българския футболен съюз, Министерството на младежта и спорта и ФК Барселона. По време на събитието бяха обсъдени възможности за потенциално сътрудничество с испанския гранд и обмен на добри практики.

В началото изпълнителният директор на БФС Андрей Петров запозна гостите с различни аспекти от футболната екосистема в България, след което Лъчезар Димов, директор “Развитие на детско-юношески футбол” в централата, се спря по-подробно на ключови проекти от 4-годишната стратегия за развитие като “Мисия Талант” и партньорството с Double Pass за категоризацията на елитни школи, както и Академия БФС.

Сред представителите на ФК Барселона бяха Марк Бруиш, директор “Глобални партньорства” в испанския гранд, Бени Мегрели, глобален директор на Академия “Барселона”, както и Карлес Паласин, директор “Глобално бизнес развитие” на Академия “Барселона”.

Министерството на младежта и спорта бе представено на срещата от Милен Нинов, директор на дирекция “Спорт за високи постижения”, и Мартина Динкова, експерт от дирекция “Европейски програми, проекти и международно сътрудничество”.