БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище...
Чете се за: 00:45 мин.
След силното земетресение в Афганистан: Над 800 души са...
Чете се за: 00:45 мин.
Теменужка Петкова: 4-те години политическо безвремие и...
Чете се за: 05:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Предстои Йоан Матев да излезе от затвора след изтърпяване на присъдата за убийството в Борисовата градина

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Запази

На 4 юли т.г. тричленен състав на Апелативния съд в София отказа да пусне условно предсрочно от затвора Йоан Матев, магистратите се солидаризират с първата инстанция, която също отказа на осъдения

йоан матев осъден окончателно убийството борисовата градина
Снимка: БТА
Слушай новината

Предстои в началото на септември Йоан Матев да изтърпи наложеното му наказание за убийството на Георги Игнатов, съобщиха от Министерство на правосъдието. Той се намира в Софийския централен затвор.

С решение от юни 2023 г. на Върховния касационен съд Матев бе осъден окончателно на шест години и шест месеца за убийството на 15-годишния Георги Игнатов в Борисовата градина в София през 2015 г. Върховните съдии потвърдиха присъдата на втората инстанция - Апелативен съд-София, като от нея трябваше да се приспадне времето на Матев в ареста. Преди това първата инстанция - Софийски градски съд, оправда изцяло Йоан Матев.

На 4 юли т.г. тричленен състав на Апелативния съд в София отказа да пусне условно предсрочно от затвора Йоан Матев. Магистратите се солидаризират с първата инстанция, която също отказа на осъдения. Според затворническата администрация молбата на Матев за предсрочно освобождаване е допустима, но неоснователна.

#Йоан Матев #убийство в Борисовата градина

Последвайте ни

ТОП 24

Отиде си Кирил Кадийски
1
Отиде си Кирил Кадийски
Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до 1000 работни места във ВМЗ – Сопот
2
Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до 1000...
"Върнете ни водата": Пластмасови бутилки и жълти стотинки отново летяха срещу общината в Плевен
3
"Върнете ни водата": Пластмасови бутилки и жълти стотинки...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни
5
Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
6
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
3
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
4
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници, но няма словесен контакт
5
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: Сигурност и правосъдие

Измамни схеми с кредити - как жертвите влизат във финансовия капан?
Измамни схеми с кредити - как жертвите влизат във финансовия капан?
"Мъката започва отначало": Делото "Адриан" стартира от нулата "Мъката започва отначало": Делото "Адриан" стартира от нулата
Чете се за: 02:15 мин.
Паскал предостави подробности за контрабандна схема и роли на участниците пред Антикорупционната комисия Паскал предостави подробности за контрабандна схема и роли на участниците пред Антикорупционната комисия
Чете се за: 03:10 мин.
Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола Николов – Паскал Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола Николов – Паскал
Чете се за: 00:50 мин.
Остава в ареста служителят на ЦГМ след боя в центъра на София Остава в ареста служителят на ЦГМ след боя в центъра на София
Чете се за: 02:22 мин.
Прокуратурата поиска постоянен арест за Паскал Прокуратурата поиска постоянен арест за Паскал
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
ЕК потвърди за БНТ за инцидент със самолета на Фон дер Лайен ЕК потвърди за БНТ за инцидент със самолета на Фон дер Лайен
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Колко струва подготовката за първи клас? Колко струва подготовката за първи клас?
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Септември започва с обещание за слънце Септември започва с обещание за слънце
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
С вода или без - в Плевен учениците ще учат присъствено
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Взаимни обвинения и нападки - химера ли е евентуална среща между...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Силен вятър и високи температури затрудняват гасенето на пожара в Рила
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Отново интензивен трафик в Кресненското дефиле в посока Гърция
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ