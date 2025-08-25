Предупреждават за възможни затруднения при купуването на е-винетки и маршрутни карти

На 27 август (сряда) от 20.00 ч. до 1.00 ч. през нощта на 28 август (четвъртък), както и от 20.00 ч. на 28 август до 1.00 ч. през нощта на 29 август (петък), ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси.

При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти, предупреждават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.