Предупреждение за цунами след земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия

Силно земетресение с магнитуд 7,4 разтърси рано тази сутрин района на малкия остров Тернате в северната част на Молукско море в Източна Индонезия, съобщи Геофизичният институт на САЩ, цитиран от Ройтерс.

Земетресението - първоначално регистрирано с магнитуд 7,8 - е станало в 6.48 ч. местно време (22.48 ч. по Гринуич) в Молукско море, уточни институтът.

Епицентърът на земния трус е бил на дълбочина 10 км и на около 120 км от град Тернате в индонезийската провинция Северно Малуку. Градът има население от над 205 000 души.

Системата за предупреждение за цунами на САЩ съобщи, че е възможна поява на вълни цунами в радиус от 1000 км от епицентъра на земетресението по крайбрежията на Индонезия, Филипините и Малайзия. Тихоокеанският център за предупреждение за цунами също предупреди за такава опасност.

Засега няма съобщения за пострадали или щети.