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Премиерът и 10 министри отговарят на депутатски въпроси

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трима министри бъдат изслушани парламентарен контрол
Снимка: Десислава Кулелиева
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Премиерът Румен Радев и 10 министри от кабинета ще участват в парламентарния контрол днес.

Министър-председателят Румен Радев ще отговори на въпрос на Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС, свързан с протоколен подарък, получен на срещата на НАТО в Анкара.

Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев ще даде информация за финансовото състояние на Вазовските машиностроителни заводи и способността им да изплатят заплатите на служителите си.

Най-много въпроси – 8, има към регионалния министър Иван Шишков. Той ще отговаря за разширението и реконструкцията на Софийския околовръстен път, за нанесен в кадастралната карта незаконен строеж в местността "Баба Алино", както и за контрола върху мантинелите по автомагистрала "Тракия".

#премиера Румен Радев #Иван Шишков #парламентарен контрол

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