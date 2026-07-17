Шишков: Ако започнем да подменяме и подменените мантинели ще изпаднем в нелепа ситуация

Пълен анализ на състоянието на мантинелите по пътищата у нас прави в момента Агенция "Пътна инфраструктура". Това съобщи регионалният министър Иван Шишков, който отговори на въпрос на "Възраждане" дали ще бъдат взети мерки след последните тежки катастрофи.

"Никой не е съгласен да продължи възлагането на поръчките за подмяна на мантинелите по начина, по който е било досега. Действително подмяната е била забавяна годишно и не е имало план за подмяна. Аз съм възложил анализ на Агенция "Пътна инфраструктура", каза Шишков.

Може да се наложи и промяна в Наредбата, на чийто изисквания трябва да отговарят мантинелите, обясни министърът.

"На мен ми се иска да вкараме повече професионализъм и да чуем повече специалисти и ако се наложи тя да бъде променена. И ако има нужда ще подменим мантинелите след промяната на наредбата, едва тогава да го направим", каза министърът.

Той даде пример и с катастрофата на магистрала "Струма".

"За съжаление на магистрала "Струма" и през подменени мантинели също мина тир. Това означава, че има проблем, трябва да видим в дълбочина проблема, преди да започнем да даваме пари за подмяна. Ако започнем да подменяме и подменените ще изпаднем в много нелепа ситуация", коментира още Шишков.

На магистрала "Тракия", където станаха две тежки катастрофи и беше скъсана мантинелата, тя не е била подменена съобразно новите изисквания на наредбата.