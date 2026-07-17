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ДПС сезира прокуратурата, че Демерджиев признава за незаконно разследване

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ДПС сезира прокуратурата, че Демерджиев признава за незаконно разследване
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Прокуратурата да провери вътрешния министър Иван Демерджиев за извършването на действия без надзора на прокуратурата и въпреки изисканата от Софийската градска прокуратура (СГП) преписка по разследване", настоява в сигнал до СГП ДПС, съобщи пресцентърът на партията.

В сигнала се допълва, че с медийни изявления на Демерджиев от САЩ той признава и потвърждава обстоятелството, че МВР продължава незаконно да извършва разследване на лице с имунитет – народен представител, какъвто е председателят на ДПС Делян Пеевски. Нещо повече, МВР продължава да събира и обработва информация както за Делян Пеевски, така и за трети лица, да използва ресурса на службите, включително на ГДБОП, ДАНС и Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците превозвани по въздух, за нерегламентиран достъп до данни от PNR системата (с което вероятно нанася вреда и на партньорските служби на България, а и на чужди държави).

В сигнала се посочва, че е абсолютно недопустимо незаконно събраната от МВР информация, да бъде предоставяна на представители на друга държава, и то не по установения ред, а в рамките на обикновена среща на Демерджиев със служители на администрацията, още повече, че тази информация касае лице с имунитет.

Следва да се има предвид и обстоятелството, че санкциите по глобалния закон „Магнитски“ не действат на територията на Европейския съюз и в частност на територията на Република България. Това е така, тъй като е налице изричен Регламент (ЕО) 2271/96 на Съвета относно защитата срещу последиците от извънтериториалното прилагане на законодателство, прието от трета страна, и действията, предприети на основание това законодателство или произтичащи от него.

В този смисъл държавите членки на Европейския съюз, сред които е и България, са задължени да не спазват законодателство с извънтериториално приложение, поради което е абсолютно недопустимо длъжностно лице – министър, да настоява пред представители на трета държава, наложила санкция на български гражданин, същата да предприема каквито и да било допълнителни действия в негова вреда.

#Иван Демерджиев #ДПС #прокуратура

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