ПП предлага намаляване на дефицита и пакет от мерки за бизнеса, работещите и социалните сфери

„Продължаваме Промяната“ внесе пакет от предложения между първо и второ четене на държавния бюджет, бюджета на Държавното обществено осигуряване и бюджета на НЗОК. От партията заявяват, че мерките осигуряват подкрепа за бизнеса, работещите, родителите, образованието, здравеопазването и културата, без увеличение на данъците и с възможност за намаляване на дефицита.

Предложенията са на стойност 183,6 млн. евро и според ПП ще бъдат финансирани чрез ограничаване на непланирани административни разходи, без да се увеличава бюджетният дефицит. От партията настояват над 3 млрд. евро заложени разходи в централния бюджет, за които няма конкретни политики и критерии, да бъдат прехвърлени в резервен фонд и да се използват само при доказана необходимост.

Сред основните предложения са повече прозрачност при финансирането на общински проекти, ограничаване на възнагражденията в държавната администрация и държавните дружества, както и тавани за бонуси и допълнителни плащания.

Пакетът предвижда увеличение на заплатите на педагогическия и непедагогическия персонал с 8%, повече средства за извънкласни дейности, ученически стипендии, читалища, библиотеки, културни институции, БНТ и БНР.

За бизнеса се предлага увеличение на ваучерите за храна до 150 евро месечно, повишаване на прага за регистрация по ДДС от 51 130 на 85 000 евро и поемане на здравните осигуровки на майките по време на майчинство.

Сред мерките за работещите родители са удвояване на данъчните облекчения за деца, увеличение на обезщетението за втората година майчинство до 620 евро, по-висока подкрепа при отглеждане на близнаци и тризнаци, както и разширяване на правата на бащите за ползване на отпуск по бащинство.

В сферата на здравеопазването ПП предлага част от средствата, предвидени за увеличение на цените на клиничните пътеки, да бъдат насочени към възнагражденията на лекари, медицински сестри и други специалисти по здравни грижи. Предвиждат се още финансиране за инвитро процедури, скрининг по време на бременност, търгове за лекарства в частни болници и SMS известяване при използване на услуги, заплатени от НЗОК.

От партията посочват, че предложенията могат да влязат в сила от 1 август 2026 г., ако получат необходимата политическа подкрепа.