БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни...
Чете се за: 14:42 мин.
Държавата ще събори хотела, построен върху реката в Елените
Чете се за: 01:45 мин.
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Премиерът на РСМ Мицкоски говори за „македонски народ в Западна България" на честване в Прилеп

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Запази
мицкоски българия иска унищожи македонската нация блокира македония 1990
Слушай новината

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски присъства на тържество в Прилеп по повод на Деня на народното въстание – официален празник в Република Северна Македония, на който се чества годишнината от нападението на македонски партизани срещу български части в Прилеп през 1944 г. и определян в страната като начало на въстание срещу "фашистката окупация".

Както е цитиран от агенция МИА, в Прилеп Мицкоски отправи призив Европейският съвет още следващата седмица да изпрати заключение, че няма проблем с отделната македонска идентичност, език и "вековна култура", а „източният съсед“, т.е. България, „да покаже европейска зрялост“ и „да се съобрази с международното право, което казва, че присъдите на Международния съд за правата на човека трябва да се изпълнят и най-сетне македонският народ в Западна България да получи това, което отдавна му се полага, а именно да успеят да се сдружат в организация и след това да номинират свой представител в министерския съвет за правата на малцинствата на българското правителство. Това са червените линии“, заяви Мицкоски.

„Нашата основна пречка по пътя към ЕС е искането на нашия източен съсед и т.нар. Френско предложение, което предишното правителство само прие. Сега това е пречката, която трябва да бъде преодоляна“, каза премиерът на Северна Македония.

Френското предложение залегна в преговорната рамка на Република Северна Македония с ЕС, според която страната трябва да впише българите в Конституцията - условие, което Скопие отказва да изпълни, въпреки че беше прието от предишното правителство на СДСМ.


#Християн Мицкоски #РСМ

Последвайте ни

ТОП 24

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
НА ЖИВО: България - Турция 1:5
2
НА ЖИВО: България - Турция 1:5
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
3
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички...
България и Турция в битка под прожекторите на стадион „Васил Левски“
4
България и Турция в битка под прожекторите на стадион „Васил...
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да позволим убиецът ѝ да излезе на свобода
5
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да...
Жители на Елин Пелин протестираха срещу плануваното застрояване на коритото на река Габра
6
Жители на Елин Пелин протестираха срещу плануваното застрояване на...

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
НА ЖИВО: България - Турция 1:5
5
НА ЖИВО: България - Турция 1:5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
6
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...

Още от: Балкани

Главният прокурор на Турция: „Престъпленията днес са като инфекция — променят характера си според условията“
Главният прокурор на Турция: „Престъпленията днес са като инфекция — променят характера си според условията“
Най-големият православен храм в света ще бъде осветен на 26 октомври в Румъния Най-големият православен храм в света ще бъде осветен на 26 октомври в Румъния
Чете се за: 03:07 мин.
Край на политическата блокада: Косовският парламент беше конституиран Край на политическата блокада: Косовският парламент беше конституиран
Чете се за: 03:10 мин.
Тръмп е поискал от Турция да убеди Хамас да приеме плана му за Газа, съобщи Ердоган Тръмп е поискал от Турция да убеди Хамас да приеме плана му за Газа, съобщи Ердоган
Чете се за: 04:17 мин.
Политика по Балкански: Боклукът в Скопие в центъра на кампанията за местния вот Политика по Балкански: Боклукът в Скопие в центъра на кампанията за местния вот
Чете се за: 03:17 мин.
Ердоган: Нова ера в отношенията със САЩ Ердоган: Нова ера в отношенията със САЩ
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни решения?
Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни решения?
Чете се за: 14:42 мин.
Регионални
Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг да започне отначало? Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг да започне отначало?
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен пред сериозни трудности Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен пред сериозни трудности
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Само за ден половин милион палестинци са се придвижили от юг на север в Ивицата Газа Само за ден половин милион палестинци са се придвижили от юг на север в Ивицата Газа
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Стрелба в Германия: Няколко души са ранени в град Гисен
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Държавата ще събори хотела, построен върху реката в Елените
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
След случая с тормозеното момиченце в Каблешково: Протести срещу...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Бившият американски президент Джо Байдън се подлага на лъчетерапия
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ