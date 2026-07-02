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Премиерът Радев и върховният командващ на НАТО обсъдиха модернизацията на армията и сигурността в региона

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Премиерът Радев и върховният командващ на НАТО обсъдиха модернизацията на армията и сигурността в региона
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Рисковете пред сигурността, произтичащи от военните кризи в съседство на Европа, и адаптирането на процесите на модернизация на въоръжените сили към съвременните предизвикателства обсъди премиерът Румен Радев с върховния главнокомандващ на Обединените сили на НАТО в Европа ген. Алексъс Гринкевич, който е на посещение в България. В срещата участваха министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

По време на разговора бяха обсъдени редица теми, свързани с повишаването на оперативната съвместимост на Българската армия в НАТО, увеличаването на технологичния трансфер към страната ни в процеса на модернизация, ускоряване на внедряването на дронове и на системи за противодействие, по-ефективното използване на финансовите инструменти на Алианса и на ЕС в сферата на отбраната, включително за разширяване на регионалната свързаност.

Румен Радев оцени високо съвместните учения и тренировки на подразделения на Българската армия с различни държави - членки на НАТО, както и споделените опит, експертиза и анализи, които допринасят за укрепването на отбранителния капацитет на страната ни в рамките на общите действия за гарантиране на сигурността и стабилността в Югоизточна Европа.

#генерал Алексъс Гринкевич #премиера Румен Радев #НАТО

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