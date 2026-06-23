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Премиерът Радев: Нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 г. ще бъде разгледан през август

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Премиерът Радев: Нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 г. ще бъде разгледан през август

Нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 г. ще бъде разглеждан през август на среща на тристранните партньори, заедно с обсъждането на държавния бюджет за следващата година. Това съобщи министър-председателят Румен Радев пред журналисти в Министерския съвет.

Радев заяви, че минималната работна заплата няма да бъде замразявана през тази година.

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) не постигна по-рано днес съгласие по отношение на осигуровките на държавните служители. Правителството, синдикатите и бизнесът изразиха различни мнения по законопроекта за промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), внесен от Мартин Димитров и група народни представители от „Демократична България“.

Тристранният съвет днес не постигна съгласие и по предложението за по-гъвкаво ползване на бащинския отпуск за раждане на дете.

#премиерът Румен Радев #министър-председател #минимална работна заплата

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