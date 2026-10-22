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Премиерът Румен Радев обсъди с "Гугъл" проекти в дигиталната инфраструктура на България

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Компанията предоставя нови 1 млн. долара на ИНСАЙТ, общата подкрепа за института вече надхвърля 7 млн. долара

Среща с
Снимка: Правителствена пресслужба
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„Нашето правителство е много амбициозно в постигането на дигитална трансформация. Имаме много какво да предложим на инвеститорите“, заяви премиерът Румен Радев по време на среща с представители на "Гугъл". В разговора бяха обсъдени възможностите за разширяване на сътрудничеството в областта на високите технологии и привличането на инвестиции в дигиталната инфраструктура на страната, съобщиха от правителствената пресслужба.

В срещата участваха още вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, както и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

Сред темите на разговорите бяха дигитализацията, конкурентоспособността на икономиката, киберсигурността и възможностите за съвместни проекти в космическата индустрия.

"Гугъл" предоставя ново дарение от 1 млн. долара на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (ИНСАЙТ) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, стана ясно по време на срещата. Новата подкрепа ще позволи на института да разшири научните си изследвания и работата по разработването на ново поколение модели за изкуствен интелект.

Премиерът благодари на "Гугъл" за подкрепата за ИНСАЙТ и подчерта значението на стратегическото партньорство с водещи технологични компании за развитието на високите технологии и задържането на талантите ни.

„България разполага с отличен човешки потенциал, който е най-голямото богатство на страната ни. Благодарение на такива инвестиции и партньорства задържаме много млади и талантливи хора в страната“, посочи министър-председателят.

Сред приоритетните направления в работата на ИНСАЙТ, които новото дарение ще подкрепи, са изкуственият интелект за наука и математика, роботиката, наблюдението на Земята и технологичният суверенитет. Дарението включва директно финансиране и кредити за "Гугъл клауд", които осигуряват достъп до високопроизводителна изчислителна инфраструктура.

„Високо ценим продължаващото ни сътрудничество с българското правителство. Чрез задълбочаването на партньорството с ИНСАЙТ се ангажираме да подкрепим България в изграждането на конкурентоспособно и сигурно цифрово бъдеще“, заяви Мариане Яник, вицепрезидент на "Гугъл клауд".

"Гугъл" подкрепя ИНСАЙТ от създаването му през 2022 г. С новото дарение общата подкрепа на компанията за института надхвърля 7 млн. долара, което е безпрецедентно за България и региона.

#Румен Радев, #Google #ИнСайт #инвестиция #среща #новини в Метрото

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