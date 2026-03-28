Преминаваме към лятно часово време

В нощта срещу неделя България преминава към лятно часово време. В 3:00 часа стрелките на часовниците се преместват с един час напред – директно на 4:00 часа.



Какво означава това?

Спим с един час по-малко

Денят започва да „изглежда“ по-дълъг

Вечерите стават по-светли

Лятното часово време ще бъде в сила до края на октомври, когато отново ще върнем часовниците назад.



Защо се прави тази промяна?

Смяната на времето има за цел по-ефективно използване на дневната светлина. Идеята е да се намали потреблението на електроенергия и да се удължи активната част от деня.

Въпреки това, през последните години в Европейския съюз се водят дебати дали тази практика да бъде отменена, тъй като ефектът ѝ върху икономията на енергия е спорен.



Как влияе на организма?

Много хора усещат:

умора и сънливост

трудна концентрация

леко нарушен сън

Това се дължи на разместването на биологичния часовник.



Съвети за по-лесна адаптация

Лягай си по-рано тази вечер

Избягвай тежка храна и екрани преди сън

Прекарай време навън на дневна светлина

Дай си 2–3 дни за адаптация



Накратко

Тази нощ губим един час сън, но печелим по-дълги и светли вечери – сигурен знак, че пролетта вече е тук.