President Radev convenes the Consultative Council for National Security

On Tuesday, 18 February, at 14.30, President Rumen Radev convenes a meeting of the Consultative Council for National Security at the Presidential Institution on the topic:

"Risks and Threats to National Security Arising from the Distribution of Narcotic and Psychoactive Substances Among the Younger Generation and the Abuse of These Substances."

