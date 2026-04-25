КНСБ: Ръстът на цените на храните изпреварва доходите в...
Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в...
През 2025 г. във Виена са били организирани близо 7200 конференции

По света
За първи път нощувките на участниците в конгреси в австрийската столица са надхвърлили два милиона

Конгресният туризъм във Виена отбелязва значителен растеж, като през миналата година в града са се провели около 7200 конференции, съобщи австрийското радио и телевизия. За първи път нощувките на участниците в конгреси в австрийската столица са надхвърлили два милиона.

През 2025 година конгресният туризъм във Виена отбелязва два рекорда: организираните събития растат с годишен темп от с 9 процента, а броят на участниците се увеличава с рекордните 19 процента. Това сочат данни, оповестените от кметът на Виена Михаел Лудвиг, директорът на Виенския туристически борд Норберт Кетнер и Виенската търговска камара.

Кризите, най-вече войната в Иран и причинените от нея проблеми в международния въздушен транспорт, не са причинили досега отмяна на събития, допълва Кетнер. Не се наблюдава спад в резервациите, а дори увеличение. За тази година са потвърдени 60 конгреса с повече от 1000 участници. Виена е световен лидер особено в сектора на медицинските конгреси.

Във Виена секторът генерира добавена стойност от 1,7 милиарда евро и осигурява 19 300 работни места, подчертава кметът на столицата Михаел Лудвиг. От силно конкурентния международен конгресен бизнес печелят не само Виена, но и провинциите и общините в Австрия.

Лудвиг посочи данъчните приходи от сектора в размер на 348 милиона евро през 2025 година, от които 223 милиона са постъпили в държавния бюджет, 125 милиона в провинциите и общините и 39 милиона директно в община Виена.

Според президента на Търговската камара на Виена Валтер Рук съществува потенциал за растеж, например по отношение на средната продължителност на престоя на посетителите, която в момента е 4,5 дни. Общата добавена стойност за икономиката на Виена възлиза на около 130 милиона евро. Интерес представлява и високото ниво на разходите на конгресните туристи, които харчат около 560 евро на ден, докато обичайно туристите във Виена харчат средно около 380 евро, както и около 260 евро в останалата част на страната.

