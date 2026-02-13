БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът: Европа осъзна, че е време да вземе съдбата си в свои ръце

Вера Александрова
Всичко от автора
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Илияна Йотова участва в Мюнхенската конференция по сигурността

президентът европа осъзна време вземе съдбата свои ръце
Снимка: БТА
Твърде дълго Европа беше във ваканция, както каза германският канцлер Фридрих Мерц, и е време да се събуди за собствената си независимост по отношение на отбрана, развитие на индустрията, икономика, производство. Европа осъзна, трябва да вземе съдбата си в свои ръце. Това заяви президентът Илияна Йотова пред български журналисти, след като участва в откриването на 62-ата Мюнхенска конференция по сигурността.

„Има нещо счупено в международния правов ред. Това е основното послание на Мюнхенската конференция. Световните и европейските лидери осъзнават, че светът е много променен и бързо трябва да се ориентираме в новите тенденции“, подчерта президентът.

Пред българските журналисти Йотова посочи, че отдавна се говори за самостоятелна европейска отбранителна система, но тя вече е осъзната необходимост.

„Не става въпрос за структура, която да се противопоставя на НАТО, а европейският стълб в Алианса да бъде по-силен“, заяви държавният глава.

Илияна Йотова подчерта, че дълги години Европейският съюз работи с неадекватни документи и голяма бюрокрация, която блокира развитието му. Тя изтъкна доклада за конкурентоспособността на Марио Драги, който е поставил точна диагноза за състоянието на ЕС, но почти нищо не е реализирано от предложенията в него.

Президентът подчерта зараждащото се противоречие между двете големи държави Франция и Германия по отношение на производството.

„Докато Франция е привърженик на производство изцяло в Европа, то Германия подкрепя част от европейското производство да остане в трети страни. Трябва да изработим българската позиция по този важен въпрос“, изтъкна Йотова.

Държавният глава посочи, че българският глас в Европа трябва да бъде достатъчно силен. „Трябва да защитаваме националния интерес и заедно с европейските си партньори да търсим най-адекватните решения“, заяви тя.

На въпрос дали България остава надежден партньор предвид политическата нестабилност, Илияна Йотова каза, че не само европейските ни партньори, но и балканските ни съседи следят отблизо политическата ситуация у нас. „Те се надяват на стабилно мнозинство след изборите през април“, заяви президентът.

