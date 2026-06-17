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Президентът Илияна Йотова откри жътвената кампания в Ловешко

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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президентът илияна йотова откри жътвената кампания ловешко
Снимка: БТА
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Жътвата не е само земеделски процес, а завършек на цял жизнен цикъл, в който се срещат човекът и земята, трудът и надеждата за добра реколта. Това каза президентът Илияна Йотова на националното откриване на жътвената кампания "Златна жътва Ловеч 2026" в ловешкото село Дренов.

По думите на Йотова традицията на жътвата се предава от поколение на поколение и е израз на отношението на българина към земята и хляба.

"Тази традиция я помним от поколения, тя се предава от дядо и баба на дъщеря и син, след това - на внуците, на правнуците и така отначало, и се надявам, че тази традиция никога няма да има край, защото тя си е наша, българска", каза Йотова.

Тя допълни, че жътвата е резултат от дълъг процес, в който се съчетават трудолюбието, наследено от предишните поколения и грижата за бъдещето:

"Жътвата не е само земеделски процес, тя е краят на един цял жизнен процес, в който се срещат човекът и земята, в който се срещат трудът и надеждата за добрата реколта", каза президентът.

Йотова изрази уважение към земеделските производители и благодари както на тях, така и на техните семейства за усилията, които полагат. Зная колко е трудно, зная през какво трябва да минете, но вие сте заедно, защото знаете цената на хляба, който слагате на нашата трапеза, каза Йотова.

Тя посочи, че живеем в трудни и опасни времена, в които има конфликти и войни, а заради спрени доставки на определен вид продукти е зависим целият свят.

"Това трябва да е добър урок и за нас. И с много внимание да се отнасяме към нашата храна, към това, което вие произвеждате, защото една държава е независима тогава, когато произвежда, когато дава всички възможности и условия на производителите, за да дават най-доброто от себе си и да гарантират продоволствието на страната", каза Илияна Йотова.

По думите ѝ присъствието на откриването на жътвената кампания на представители на държавните институции, парламента и местната власт е гаранция за по-добро отношение към селското стопанство и земеделието.

"Да, наясно сме, че няма всичко да стане с магическа пръчка. Ще трябва да извървим дълъг път, но много ми се иска и от днес, от този първи ден на жътвата, нека ние като българи, като общество да направим помежду си коалиция срещу злоупотребата, коалиция срещу високите цени - от вас, производителите, които сте най-ощетените, до нас, крайните потребители. Когато всички сме заедно, когато си подадем ръка, когато обединим усилията си, нито една злоупотреба и нито един недобросъвестен търговец не може да извърши своите дела", каза държавният глава.

На стопаните президентът пожела здраве и смелост.

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