Прокуратурата поиска постоянен арест за шофьора, причинил смъртта на 18-годишната украинка в Слънчев бряг

Окръжната прокуратура в Бургас задържа за срок до 72 часа шофоьра, обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост на 18-годишна украинска гражданка при тежката катастрофа край Слънчев бряг в понеделник.

По данни на държавното обвинение, обвиняемият М.Г. е управлявал лек автомобил, когато е нарушил правилата за движение по пътищата и е загубил контрол над превозното средство.

Вследствие на това автомобилът е излязъл от платното за движение и е блъснал младата жена, която по това време се е придвижвала по тротоара. От удара тя е получила тежки травми, несъвместими с живота. Според първоначалните данни на разследващите катастрофата е настъпила след движение с превишена скорост за населено място.

Работата по случая продължава под ръководството на Окръжната прокуратура в Бургас. Предстои държавното обвинение да внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража" спрямо обвиняемия.