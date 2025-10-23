БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът на българската федерация Слави Бинев беше избран в Съвета на Световното таекуондо

от БНТ
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Слави Бинев
Снимка: Startphoto.bg
Президентът на Българската федерация по таекуондо (олимпийска версия) Слави Бинев беше избран за член на Съвета на Световното таекуондо. Бинев, който е и първи вицепрезидент на Европейската централа (European Taekwondo Union), получи 90 гласа от делегатите на Генералната асамблея - вот, който е един от най-високите на форума.

Президентът на Европейския таекуондо съюз Сакис Прагалос пък беше избран за вицепрезидент на световната централа с 77 гласа.

Вчера Самоков бе определен за домакин на световното първенство по таекуондо за младежи до 21 години през 2027 година. Надпреварата ще се проведе от 11 до 14 ноември и ще бъде последното голямо състезание в света, което ще носи точки за класиране за Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 г.

Конгресът на Световното таекуондо се провежда непосредствено преди началото на шампионата на планетата, който ще събере рекорден брой участници - 991 състезатели от 179 национални асоциации-членки, индивидуални неутрални атлети (AIN), състезатели под флага на World Taekwondo и представители на отбора на бежанците.

България ще бъде представена от петима национали - Александра Георгиева (до 49 кг), Християн Георгиев (54 кг), Стефан Стаменов (68 кг), Митко Джорджев (80 кг) и Калина Бояджиева (над 73 кг). Националният отбор в момента провежда двуседмичен подготвителен лагер в китайския град Суджоу.

