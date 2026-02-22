Президентът на Международния съюз по биатлон Оле Далин бе удостоен с Олимпийския орден от МОК

71-годишният швед получи престижното отличие за приноса си към развитието на биатлона през последните осем години начело на международната федерация
Президентът на Международния съюз по биатлон (IBU) Оле Далин беше отличен с Олимпийския орден от Международния олимпийски комитет ден след финала на биатлонната програма на Зимните игри в Антхолц-Антерселва.
71-годишният бивш състезател по биатлон и ски бягане получи престижната награда по време на последната сесия на МОК като признание за приноса си към развитието на спорта в рамките на осемгодишния си мандат начело на IBU. Далин възнамерява да се оттегли от поста по-късно през годината.
"Това беше фантастично пътешествие, което е увенчано с Олимпийски орден – може би най-престижната спортна награда в света. Това е огромна чест“, заяви той пред Ройтерс.
По думите му биатлонът се намира на най-високото си ниво в историята и може да се сравнява с най-големите спортове в света. Далин подчерта развитието на съоръженията и високото качество на стартовете от Световната купа, както и атмосферата на олимпийската сцена.
Състезанията в Антхолц-Антерселва преминаха пред пълни трибуни, като арената с капацитет от 19 000 зрители е посрещнала общо около 200 000 души по време на Игрите. „Атмосферата беше фантастична. Когато хора, които никога не са виждали биатлон на живо, го преживеят тук, това е огромна положителна енергия“, допълни той.
Далин отчете и усилията на IBU за разширяване на влиянието на спорта извън традиционните му центрове, с фокус върху Северна Америка и Азия. Според него повишеният интерес води до увеличени приходи, които позволяват нови инвестиции, включително демонстративни събития в градска среда и инициативи за привличане на млади хора към биатлона.
По време на Игрите Норвегия и Франция отново доминираха в класиранията, но и по-малки нации като България и Чехия стигнаха до подиума - резултат от целенасочената политика на международната федерация за намаляване на разликите в световния елит.
С отличието си Оле Далин получи признание не само за управленската си работа, но и за стратегическата визия, с която допринесе за глобалното развитие на биатлона.