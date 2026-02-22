Президентът на Международния съюз по биатлон Оле Далин бе удостоен с Олимпийския орден от МОК

Президентът на Международния съюз по биатлон (IBU) Оле Далин беше отличен с Олимпийския орден от Международния олимпийски комитет ден след финала на биатлонната програма на Зимните игри в Антхолц-Антерселва.

71-годишният бивш състезател по биатлон и ски бягане получи престижната награда по време на последната сесия на МОК като признание за приноса си към развитието на спорта в рамките на осемгодишния си мандат начело на IBU. Далин възнамерява да се оттегли от поста по-късно през годината.

"Това беше фантастично пътешествие, което е увенчано с Олимпийски орден – може би най-престижната спортна награда в света. Това е огромна чест“, заяви той пред Ройтерс.

По думите му биатлонът се намира на най-високото си ниво в историята и може да се сравнява с най-големите спортове в света. Далин подчерта развитието на съоръженията и високото качество на стартовете от Световната купа, както и атмосферата на олимпийската сцена.

Състезанията в Антхолц-Антерселва преминаха пред пълни трибуни, като арената с капацитет от 19 000 зрители е посрещнала общо около 200 000 души по време на Игрите. „Атмосферата беше фантастична. Когато хора, които никога не са виждали биатлон на живо, го преживеят тук, това е огромна положителна енергия“, допълни той.

Далин отчете и усилията на IBU за разширяване на влиянието на спорта извън традиционните му центрове, с фокус върху Северна Америка и Азия. Според него повишеният интерес води до увеличени приходи, които позволяват нови инвестиции, включително демонстративни събития в градска среда и инициативи за привличане на млади хора към биатлона.

По време на Игрите Норвегия и Франция отново доминираха в класиранията, но и по-малки нации като България и Чехия стигнаха до подиума - резултат от целенасочената политика на международната федерация за намаляване на разликите в световния елит.

С отличието си Оле Далин получи признание не само за управленската си работа, но и за стратегическата визия, с която допринесе за глобалното развитие на биатлона.