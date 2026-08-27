Президентът на Полския олимпийски комитет е арестуван по подозрение в корупция

Президентът на Полския олимпийски комитет Радослав Пешевич е бил арестуван по подозрение в корупция. Задържането е част от разрастващо се разследване около криптовалутната борса Zondacrypto, съобщи министърът на правосъдието и главен прокурор на Полша Валдемар Журек в социалната мрежа X.

Случаят около Zondacrypto придобива все по-големи мащаби, като разследването вече обхваща и предполагаемите връзки на компанията с няколко представители на бившата управляваща партия „Право и справедливост“.

Според полски медии Пешевич е получил часовник на стойност около 47 000 долара като подарък от оператора на криптовалутната борса. Твърденията са, че в замяна той е трябвало да лобира пред бившия премиер Матеуш Моравецки и ръководителя на Комисията за защита на конкуренцията в полза на предприемача.

Самият президент на Полския олимпийски комитет отхвърля обвиненията. Пешевич твърди, че часовникът не му е бил подарен, а е бил закупен от него и платен на вноски в брой.

Zondacrypto от известно време е в центъра на общественото внимание в Полша. Компанията първоначално е основана от полски бизнесмен с идеята да предостави на малките инвеститори достъп до пазара на криптовалути. През 2022 година обаче предприемачът изчезва при обстоятелства, които предизвикват сериозни съмнения.

Разследването продължава, а арестът на Пешевич добавя ново измерение към случая, който вече засяга не само криптовалутния бизнес, но и представители на полския политически и обществен живот.