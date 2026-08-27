Овладян е пожарът в Асеновград: На място остават 6 пожарни екипа

Пожарът край Асеновград е овладян, но на място остават 6 пожарни екипа, които ще дежурят, за да потушат напълно локалните огнища.

При огъня са изгорели сухи треви, като огънят е навлязъл и в частни имоти. По предварителни данни вероятната причина за възникването му е необезопасен строеж на хале. Предполага се, че пламъците са тръгнали от искра при извършване на строителни дейности.

Към момента няма данни за пострадали хора. Първоначално на място пристигнаха 9 пожарни автомобила от Пловдив.

Снимки: БНТ