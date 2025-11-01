Президентът Радев: Задлъжняването е факт и ще го плащаме всички българи

Не искам да коментирам бюджета педи да сме виделя реалните цифри, но някои неща говорят сами за себе си. Управляващите признаха без свян, че са манипулирали статистиката и с това оправдават някои неадекватни решения, които взимаха през годината. Но задлъжняването е факт и ще го плащаме всички българи. Това коментира президентът Румен Радев пред журналисти, който присъства на заупокойната панихида за Архангелова задушница във Военния мавзолей-костница на Централните софийски гробища.

"Прави впечатление, че посрещнаха с фанфари конвергентният доклад с мълчание и свити платна посрещаме срока за внасяне на бюджета. Това издава, че задачата да се прикрие някакси голямата дупка в бюджета и да се сведе явно с много гимнастика до 3% явно е изключително сложно, защото всички знаят, че дефицита е доста над тези 3%", уточни президентът.

По отношение на спрения износ на горива и по казуса с "Лукойл" Радев каза, че това е необходима превантивна мярка, която е закъсняла:

"Най-важната задача на правителството е да не допусне липса на горива и ценови шок, защото това ще подейства изключително негативно на икономиката, на бита на хората и може да доведе до трудно предсказуеми последствия."

Румен Радев изрази тревога от извършената ротация на председателя на Народното събрание тази седмица:

"Политическата класа все повече затъва в блатото на беззаконието. Издевателството над Конституцията започнаха със злополучната реформа на сглобката, която въведе т. нар. и от мен "домова книга", за да може партиите да си предават щафетата на властта, дори когато обществото ги бламира и настоява за предсрочни избори. Сега, вече всяко назначение начело на Народното събрание, преди всичко попълване на тази "домова книга" с потенциални бъдещи служебни премиери."

Краткият престой на Наталия Киселова начело на Народното събрание президентът определи, че той ще се запомни най-вече с това, че тя грубо погази закона с отказа да бъде разгледано неговото предложение за референдум. И това го е направил преподавател по конституционно право.