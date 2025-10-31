Венко Сабрутев: Подкрепихме днешното решение, за да има горива в България

Венко Сабрутев, депутат от ПП-ДБ, коментира днешното решение на парламента да се спре износът на дизел и авиационно гориво.

"Най-интересното е, че вносителите по никакъв начин не дадаха отговор на въпроса. Какво реално се случва в държавата? Защо днес се налага това нещо? Защо в петък в пет часа, както се казва? Защо трябваше без предварителна информация, без да сме чели законопроекта, трябваше да прекъснем заседанието на Народното събрание, да правим комисии и накрая да не получим никаква информация. Сърбия с 50% увеличение на цените на горивата заради несправяне на правителството. Виждаме сценария във Финландия, където 500 бензиностанци вече затвориха. Какъв е сценарият на това правителство? Вече един месец се опитваме да направим изслушване", каза Венко Сабрутев.

Сабрутев обясни, че от партията са подкрепили решението, за да се гарантира наличието на горива в България. Депутатът заяви, че са показали как пенсиите в България могат да растат справедливо, без да нарастват осигуровките.

"Когато ние се появихме като политически субект, дадохме изцяло нова посока на вдигане на пенсии, майчинства и детски".

Венко Сабрутев заяви, че Благомир Коцев е политически затворник.

"Благомир Коцев е в затвора, за да може да бъде за пример за всички останали кметове в България за желанието на Пеевски да завладее държавата".

