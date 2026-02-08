БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в...
Чете се за: 02:42 мин.
Малена Замфирова се класира за осминафиналите в...
Чете се за: 02:45 мин.

Президентски балотаж - португалците избират между умерен ляв и крайнодесен кандидат

Диана Симеонова
Чете се за: 01:05 мин.
Европа
Президентски балотаж - португалците избират между умерен ляв и крайнодесен кандидат
Снимка: БТА
Балотаж на президентските избори в Португалия. Кандидатът на левицата Антонио Жозе Сегуро се изправя срещу крайнодесния популист Андре Вентура.

Последните проучвания преди вота сочат солидна преднина за умерения Сегуро, който дава заявка да си сътрудничи с дясноцентристкото правителство на малцинството. Но анализатори коментират, че фактът, че Вентура стигна до балотажа, показва засилването на влиянието на неговата партия "Шѐга!" в контекста на по-широкото политическо изместване надясно в Европа. "Шѐга!" е втората по големина партия в португалския парламент след изборите през май.

В Португалия президентът има предимно представителни функции, но може да налага вето върху закони. Победителят от балотажа ще замени на поста през март дясноцентристкия президент Марселу Рибелу ди Соза, който изкара максималните два петгодишни мандата.

#Португалия #президентски избори

