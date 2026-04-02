При акция в Пловдив: Полицията откри файлове с лични данни на над 1000 души от цялата страна

Компютър с файлове, които изобразяват лични карти на над 1000 лица от цялата страна са открили полицаите в Пловдив по време на специализирана акция днес.

Предполага се, че данните са използвани в периода от 2021 до 2024 година за извършване на изборни нарушения, актуализирани са непосредствено преди последните парламентарни избори.

По този случай под надзора на Районната прокуратура в Пловдив са образувани 9 досъдебни производства, задържан е и собственика на компютъра.

Предстои да се изиска информация от ЦИК дали лицата, чийто лични карти са открити снимани, са упражнявали правото си на глас.