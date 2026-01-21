БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Принц Хари даде показания по делото за нарушаване на личния му живот

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Станал е мишена заради дързостта си да се изправи срещу британски вестник, каза адвокатът му

принц хари даде показания делото нарушаване личния живот
Принц Хари каза пред Висшия съд в Лондон, че не е бил приятел с нито един журналист от вестник "Дейли мейл", докато даваше показания по делото си за нарушаване на личния живот срещу издателя на вестника, предаде Ройтерс.

Херцогът на Съсекс, който е на 41 години, и още шестима ищци, сред които и певецът Елтън Джон, съдят издателя на "Дейли мейл" - "Асошиейтед нюзпейпърс", заради предполагаеми нарушения на личния им живот в периода от началото на 90-те години до 2010.

"Асошиейтед нюзпейпърс" определя обвиненията като "нелепи клевети", като твърди, че журналистите му са използвали легитимни източници на информация, включително приятели и познати на известните личности.

Принц Хари за втори път застава на свидетелската скамейка за последните три години. По-малкият син на крал Чарлз Трети днес се яви като първи свидетел на ищците по делото, след като през 2023 г. стана първият член на британското кралско семейство от 130 години насам, дал показания в съда по друго свое съдебно производство.

Делото на принц Хари се съсредоточава върху 14 публикации, за които неговият юридически екип твърди, че са резултат от незаконно събиране на информация, включително чрез хакване на гласова поща, подслушване на стационарни телефони и получаване на лична информация чрез измама – практика, известна като blagging.

"Асошиейтед нюзпейпърс" обаче твърди, че социалният кръг на Хари е бил "пропусклив" и някои от статиите са били базирани на публични изявления на кралски прессекретари. Адвокатът на издателя Антъни Уайт заяви пред съда, че бившият редактор на неделното издание на "Дейли мейл" - "Мейл он съндей", Кейти Никол е била част от социалния кръг на принца.

"За да няма никакво съмнение – аз не съм приятел с нито един от тези журналисти и никога не съм бил", заяви Хари пред адвоката на "Асошиейтед нюзпейпърс".

"Ако източниците бяха толкова добри и тя действително е общувала с всички мои приятели, тогава защо е използвала частни детективи, които са били свързвани с всички случаи на незаконно събиране на информация", добави херцогът на Съсекс.

Хари и останалите ищци заведоха делото срещу издателя на влиятелния "Дейли мейл" през 2022 г., като за първи път въвлякоха изданията на Associated в скандала с подслушването на телефони, който от години преследва британската преса. Сред останалите ищци са съпругът на Елтън Джон - Дейвид Фърниш, актрисите Лиз Хърли и Сейди Фрост, активистката срещу расизма Дорийн Лорънс и бившият депутат Саймън Хюз. Всички те се очаква да дадат показания в рамките на деветседмичния процес.

Снимки: БТА

Принц Хари е станал мишена на продължителна кампания от атаки, защото се е изправил срещу влиятелния британски вестник "Дейли мейл" заради нахлуването в личния му живот, каза адвокатът му пред съда.

