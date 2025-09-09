БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на...
Чете се за: 05:20 мин.
Лоялните на Доган учредяват нова партия "Алианс за...
Чете се за: 02:32 мин.
Разказ от първо лице за живота в Херсон, на километър от...
Чете се за: 04:27 мин.
"Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил...
Чете се за: 04:57 мин.
Със 100 000 повече противогрипни ваксини са поръчани за...
Чете се за: 03:30 мин.
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Принц Хари се завърна във Великобритания

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази
принц хари завърна великобритания
Слушай новината

Британският принц Хари се завърна във Великобритания за третата годишнина от смъртта на кралица Елизабет Втора и за церемония по връчване на награди за благотворителност.

Хари почете покойната си баба в замъка Уиндзор, където положи цветя. Херцогът на Съсекс се включи в благотворително събитие на организацията, на която е дългогодишен патрон.

Посещението на Хари, който живее в Калифорния, предизвиква спекулации за възможна среща с баща му, крал Чарлз Трети, или с брат му принц Уилям.

Бъкингамският дворец и говорителят на Хари отказаха коментар.

#завръщане във Великобритания #принц хари

Последвайте ни

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Катастрофа с джип и два мотора на магистрала "Тракия" край Пловдив
2
Катастрофа с джип и два мотора на магистрала "Тракия"...
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
3
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява в щата Юта
4
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява...
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училища и детски градини
5
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училища и...
Художничка изрисува портрети на Лили Иванова в столичния квартал "Бъкстон"
6
Художничка изрисува портрети на Лили Иванова в столичния квартал...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Европа

Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на дронове в Полша
Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на дронове в Полша
Разказ от първо лице за живота в Херсон, на километър от фронтовата линия Разказ от първо лице за живота в Херсон, на километър от фронтовата линия
Чете се за: 04:27 мин.
Зеленски призова за "противовъздушен щит над Европа" след инцидента с руските дронове в Полша Зеленски призова за "противовъздушен щит над Европа" след инцидента с руските дронове в Полша
Чете се за: 01:42 мин.
Георг Георгиев за Газа: Тревожи ни, че загиват невинни, но и че Хамас не връща заложниците, не сваля оръжие Георг Георгиев за Газа: Тревожи ни, че загиват невинни, но и че Хамас не връща заложниците, не сваля оръжие
Чете се за: 03:15 мин.
Ден след нахлуването на руски дронове: Полша затваря граничните си пунктове с Беларус Ден след нахлуването на руски дронове: Полша затваря граничните си пунктове с Беларус
Чете се за: 01:12 мин.
Франция с нов премиер на фона на национална протестна блокада Франция с нов премиер на фона на национална протестна блокада
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на дронове в Полша
Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на дронове в Полша
Чете се за: 05:20 мин.
По света
Завинаги на 12: Сияна - тишина, а след нея само спомени Завинаги на 12: Сияна - тишина, а след нея само спомени
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Разказ от първо лице за живота в Херсон, на километър от фронтовата линия Разказ от първо лице за живота в Херсон, на километър от фронтовата линия
Чете се за: 04:27 мин.
По света
"Имаше толкова много кръв": "Гласът на Тръмпизма" замлъкна завинаги (ОБЗОР) "Имаше толкова много кръв": "Гласът на Тръмпизма" замлъкна завинаги (ОБЗОР)
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Лоялните на Доган учредяват нова партия "Алианс за права и...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Ремонтът на учебните програми: Задачите с левове засега няма да...
Чете се за: 02:45 мин.
България и еврото
24 години след 11 септември: Възпоменателна церемония на "кота...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ