Принц Хари срещу медиите: започва дело за нарушено лично пространство

Принц Хари се очаква днес да се яви във Висш съд в Лондон за началото на делото, което той води срещу издателя на вестник Дейли мейл.

41-годишният член на британското кралско семейство, заедно с още шестима ищци, обвинява компанията Асошиейтед нюзпейпърс в сериозни нарушения – от хакване на гласова поща до незаконно събиране на лична информация, включително финансови и медицински данни.

Сред ищците е и легендарният музикант Елтън Джон. От издателската група отричат всички обвинения и ги определят като клевета, твърдейки, че става дума за атака срещу медиите.

Процесът се очаква да продължи девет седмици. Съдът ще разглежда конкретни публикации и ще решава дали те са били написани въз основа на информация, придобита по незаконен начин.

Делото отново поставя на дневен ред въпроса докъде стигат границите на журналистиката и къде започва нарушаването на личния живот.