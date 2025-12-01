Процесът срещу Нетаняху - разделение в Израел след искане за помилване

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Срещу него бяха повдигнати обвинения за подкуп, измама и злоупотреба с доверие

Израелският премиер Бенямин Нетаняху се изправи пред съда за първи път, след като поиска помилване от президента Исак Херцог по дело за корупция.

Искането се подкрепя от Доналд Тръмп, но опозиционни политици обвързват всяко помилване с оттеглянето на Нетаняху от политиката, признаване на вина и насрочване на избори. Демонстранти пред съда днес поискаха Нетаняху да отиде в затвора. След дълго разследване през 2019-та срещу него бяха повдигнати обвинения за подкуп, измама и злоупотреба с доверие.

Процесът започна през 2020. Нетаняху отрича прегрешения и не признава вина в искането си до президента за помилване.

