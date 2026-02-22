БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Продадени са 1,3 милиона билета за Олимпийските игри в Милано/Кортина

Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
88% от наличните пропуски вече са реализирани, като най-голям дял сред чуждестранните зрители имат германците и американците

Продадени са 1,3 милиона билета за Олимпийските игри в Милано/Кортина
Снимка: AP Photo
Около 1,3 милиона билета за състезанията от Олимпийските игри в Милано/Кортина са били продадени до момента, което представлява 88% от всички налични пропуски. Това съобщи президентът на Организационния комитет Андреа Варниер, цитиран от АФП.

"Достигнахме до 1,3 милиона продадени билети, като това е по-висок брой, отколкото се надявахме и бяхме предвидили“, заяви той по време на пресконференция.

По думите му 37% от зрителите са италианци, а 63% – чужденци. Най-сериозно присъствие има от Германия (15%), следвана от САЩ (14%), Великобритания, Швейцария, Нидерландия, Франция и Канада.

Само един спорт е бил напълно разпродаден – ски алпинизмът, който направи олимпийски дебют в Бормио. „Ски алпинизмът направи феноменален дебют при невероятна атмосфера. Трябва да се припомни, че имаше и малко сесии – три състезания, разпределени в два дни. Така че беше по-лесно да продадем билетите“, обясни Варниер.

Сред най-популярните дисциплини се нареждат бързото пързаляне с кънки (95% продадени билети), шорттрекът (95%), както и фигурното пързаляне и хокейът на лед (по 93%).

