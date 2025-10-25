Продадоха картината "Черна магия" на Рене Магрит на търг за 10,7 млн. евро

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:00 мин.
продадоха картината черна магия рене магрит търг 107 млн евро
Снимка: sothebys/Instagram
Слушай новината

Първата от серията картини на художника сюрреалист Рене Магрит "Черна магия" бе продадена за 10,7 млн. евро, заедно с таксите, на търг на "Сотбис" в Париж, предаде АФП.

Това е рекорд за картина от тази серия, която изобразява женско тяло между плът, камък и небе, превърнала се в легендарна за творчеството на Магрит, уточниха от аукционната къща за АФП.

Нарисувана през 1934 г. и придобита от предишните собственици директно от художника през 1935 г., това е най-ранната версия на известната едноименна серия, която първоначално бе оценена между 5 и 7 млн. евро.

Предишният рекорд за "Черна магия" бе през 2015 г. на търг на аукционна къща "Кристис" в Ню Йорк, като тя бе продадена за 6,7 млн. долара.

Снимка: sothebys/Instagram

# Рене Магрит #търг #картина

