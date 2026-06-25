Продадоха портрет на гола жена от Модиляни за рекордните над 63 милиона долара

Портрет от италианския художник Амедео Модиляни (1884–1920) бе продаден на търг в Лондон за 63,5 милиона щатски долара. Това показват резултатите от наддаването, проведено от аукционната къща „Сотбис“, съобщиха „Нюз артнет" и „Ню Йорк таймс".

Става дума за картината, озаглавена „Седяща гола жена с колие“, нарисувана в периода 1917–1918 г. от един из най-известните представители на Парижката школа от началото на XX век. Предварителната оценка на платното бе около 59,3 милиона щатски долара. С тази цена картината постави нов европейски рекорд за най-скъпа картина на италианския художник, продавана някога на търг на Стария континент.

На купувачите бяха предложени 15 от общо 48 картини, включени в колекцията на британския бизнесмен и инвеститор Джо Луис, която той събира заедно с дъщеря си Вивиан Луис.

Общо в първия ден от търга бяха купени 14 от 15-те предложени творби. В челната петица на най-скъпите произведения влязоха „Портрет на Гертруд Льов“ от Густав Климт (47,66 милиона щатски долара), скулптурата на Едгар Дега „Малката четиринадесетгодишна танцьорка“ (33,11 милиона щатски долара) и „Бюст на жена“ от Пабло Пикасо (31,45 милиона щатски долара).

Още един портрет от Модиляни – „Мъж с лула (Нотариусът от Ница)“ – бе продаден за 30,68 милиона щатски долара.

Общата стойност на продадените творби възлезе на 392,6 милиона щатски долара. В същото време първоначално очакваните приходи от цялата колекция бяха на стойност около 260 милиона щатски долара.