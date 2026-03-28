Продължава частичният правителствен блокаж в Съединените щати – депутати от Републиканската партия в Камарата на представителите отхвърлиха поредния законопроект за финансиране на Министерството по вътрешна сигурност.

Продължават и километричните опашки по летищата – охраната по аерогарите не е получавала заплата от повече от месец, което е причина за стотици напуснали работата си. Ябълката на раздора е финансирането на антиимиграционната служба ICE - част от структурата на министерството. Демократите в Конгреса искат реформи и намалени средства за службата, след като двама души бяха застреляни неправомерно от нейни служители в началото на годината. Предстои двуседмична почивка за Конгреса – което означава все по-затруднена работа на Агенцията за сигурност на въздушния транспорт и Агенцията за митници и гранична охрана.





