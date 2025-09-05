Продължават рокадите в ЦСКА

Ръководството на ЦСКА и досегашният директор на Академията Костадин Ангелов се разделят по взаимно съгласие.

Клубът прекратява трудовите си отношения и с треньорите Ивайло Станев, Петър Златинов и Росен Стоянов, които до този момент бяха част от детско-юношеската школа на „армейците“.

Ивайло Станев беше треньор на отбора на ЦСКА до 16 години. Петър Златинов водеше формацията на „червените“ до 15 г.

Костадин Ангелов оглави школата през лятото на 2023 година.

Ивайло Станев беше на работа в клуба от 2016 година. Той е бивш треньор на втория отбор на ЦСКА.