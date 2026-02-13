Проектът на БФ Ски „Научи се да караш ски“ за Троян приключи с традиционно състезание по гигантски слалом

Проектът на БФ Ски „Научи се да караш ски“ за Троян, който се провежда на Беклемето съвместно с Община Троян, приключи с традиционното състезание по гигантски слалом, съпроводено с много емоции и усмивки. През програмата за тази година от Троян преминаха 188 деца, които бяха обучени да карат ски.

„Вие вече сте скиори. Продължавайте! Утре някой от вас биха могли да стигнат до олимпийски медали - като Лора!", написа в социалните мрежи Донка Михайлова, кмет на община Троян.

Тазгодишното 17-то издание на „Научи се да караш ски“ осигурява безплатно обучение с квалифицирани инструктори за 2028 деца от първи до четвърти клас от София, Троян, Банско, Самоков и Смолян.

„Научи се да караш ски“ е най-социално насочен проект на БФ Ски, Министерството на младежта и спорта и регионалните управления по образование.