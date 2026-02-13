БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за...
Чете се за: 01:02 мин.
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи...
Чете се за: 03:02 мин.
Материали от разследването по случая "Петрохан"...
Чете се за: 01:35 мин.
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само...
Чете се за: 07:47 мин.
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени...
Чете се за: 10:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Италианската биатлонистка Ребека Паслер може да участва на Олимпийските игри, след като наказанието й за допинг бе отменено

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази
Италианската биатлонистка Ребека Паслер може да участва на Олимпийските игри, след като наказанието й за допинг бе отменено
Снимка: БТА
Слушай новината

Италианската състезателка по биатлон Ребека Паслер може да участва на Олимпийските игри, след като наказанието й за положителна проба за употреба на допинг бе отменено, предаде ДПА.

Апелативният съд на италианския национален антидопингов орган NADO взе решението, след като Спортният арбитражен съд (CAS) в Милано върна делото.

„Ребека Паслер е допусната отново до Милано Кортина 2026“, се казва в изявление на Италианската федерация по зимни спортове в петък, като се добавя, че тя ще се присъедини към съотборничките си от понеделник. Следователно, тя може да се яви в женската олимпийска щафета в сряда, ако ръководителите на отбора я изберат.

Паслер добави:

„Винаги съм вярвала в добрата си воля. Бих искала да благодаря на всички, които ми помогнаха, от адвокатите, които следяха случая ми, до Италианската федерация по зимни спортове, семейството ми и приятелите ми. Сега най-накрая мога да се върна напълно фокусирана върху биатлона.“

Според италианската антидопингова агенция, тя е дала положителен тест за летрозол по време на тест извън състезания през януари. Лекарството може да се използва за понижаване на нивата на естроген, но се използва главно за лечение на рак. Биатлонистката твърди, че „това е случай на замърсяване и, че не е виновна“. Апелативният съд заяви, че тя е успяла „да докаже това убедително“.

#Ребека Паслер #Милано/Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Красимир Вълчев: Частното училище, в което е учило убитото 15-годишно момче, системно е прикривало отсъствия на ученици
3
Красимир Вълчев: Частното училище, в което е учило убитото...
Росен Желязков след избора на Гюров: Предстоят предизвикателства пред служебния кабинет
4
Росен Желязков след избора на Гюров: Предстоят предизвикателства...
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
5
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса "Петрохан"
6
Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса...

Най-четени

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
6
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...

Още от: Milano Cortina 2026

Марио Матиканов: За първи олимпийски игри мисля, че е добре
Марио Матиканов: За първи олимпийски игри мисля, че е добре
Кърсти Ковънтри обясни защо счита дисквалификацията на украинския състезател по скелетон за справедлива Кърсти Ковънтри обясни защо счита дисквалификацията на украинския състезател по скелетон за справедлива
Чете се за: 01:32 мин.
Ще има ли нова радост за България - гледайте женския спринт в биатлона в събота по БНТ 1 и БНТ 3 Ще има ли нова радост за България - гледайте женския спринт в биатлона в събота по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:35 мин.
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026 Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
25077
Чете се за: 18:40 мин.
Банско посрещна олимпийския медалист Тервел Замфиров, Малена Замфирова и Александър Кръшняк със специална церемония Банско посрещна олимпийския медалист Тервел Замфиров, Малена Замфирова и Александър Кръшняк със специална церемония
Чете се за: 03:25 мин.
Гледайте интервалния старт на 10 км ски бягане по БНТ 1 Гледайте интервалния старт на 10 км ски бягане по БНТ 1
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

Женева ще е домакин на следващия кръг от преговори за мир в Украйна
Женева ще е домакин на следващия кръг от преговори за мир в Украйна
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните нападки продължават Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните нападки продължават
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Ключова промяна в климатичната политика на САЩ - какви ще са последствията? Ключова промяна в климатичната политика на САЩ - какви ще са последствията?
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи читалището в...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Стабилизирано е състоянието на 15-годишното момиче, намушкано вчера...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Тир блъсна и уби пешеходка край село Петко Каравелово, пътят Велико...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
МВнР с позиция срещу провеждането на "Луков марш"
Чете се за: 01:05 мин.
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ