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Проф. Георги Вълчев: Сферата на образованието не търпи резки обрати и започване отначало

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Образователният министър представи екипа си на заседание на Комисията по образованието и науката в НС

проф георги вълчев сферата образованието търпи резки обрати започване отначало
Снимка: БТА
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Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев представи екипа си на днешното заседание на Комисията по образованието и науката в Народното събрание.

Сферата на образованието не търпи резки обрати и започване отначало, това не е добър знак към колегите в страната, отбеляза министърът.

Той каза, че заместник-министър д-р Таня Панчева отговаря за предучилищното, началното и средното образование, заместник-министър проф. Сеня Терзиева е за висшето образование, заместник-министър акад. Николай Витанов е за научните изследвания, проектната и международната дейност.

Отворени сме и поддържаме контакти по всички важни проблеми, свързани с образователната ни система. В следващите години ще се опитаме да променим някои неща и това трябва да стане с помощта на социалните партньори. Състоя се и Отраслов съвет в предучилищното, началното и средното образование, имахме и отделна среща с представители на частните училища, със синдикатите във висшето образование, каза министър Вълчев. Той добави, че се гарантира пълна отговорност, прозрачност и чуваемост в действията през следващите години.

Надявам се да има добро сътрудничество, защото ключово е в следващите години България да усъвършенства и да надгради образователната си система, защото промените, които настъпват в света, са свързани с добро образование, каза министър Георги Вълчев.

Той отбеляза, че имаме съществено изоставане в подготовката на учители по природните дисциплини - математика, физика, химия, биология, но това не означава, че ще подценим хуманитарното и социалното знание. Всички политики, които са започнали, ще бъдат продължени, и ще търсим надграждане, увери министърът. Той съобщи, че предстои среща и за професионалното образование.

Снимки: БТА

Трябва да се изравним с добрите световни стандарти в сферата на образованието, имаме водещи и добри училища, но и регионални различия, каза министър Георги Вълчев. Той допълни, че общото ниво на подготовка трябва да се повиши, но отбеляза, че имаме и медалисти от световни олимпиади.

За пореден път образователният министър говори, че трябва да се възстанови връзката между училищата и семействата, за да се подкрепят децата и от родителите. Ключово е да намалим до минимум броя на необхванатите в образователната система и трябва да търсим съдействие от местните власти, от социалните институции и от медиаторите. Ще продължим да обновяваме учебната база и за нея беше направено много през годините, отбеляза министър Георги Вълчев.

#проф. Георги Вълчев #образование

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