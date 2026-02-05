Програмата „Нов път в образованието“ търси участници

Програмата „Нов път в образованието“ отново започва прием на желаещи ученици и учители да се включат. Инициативата е насочена към млади хора, които искат да се развиват извън обичайните училищни методи и да учат чрез проекти, технологии и практическа работа.

Програмата предлага различни обучения и дейности, които помагат на участниците да развият умения като критично мислене, креативност и работа в екип. Те включват съвременни теми и подходи, които често не са част от стандартната учебна програма, но са много полезни за бъдещата кариера и личното развитие.

Може да се кандидатства онлайн, а участието е отворено за ученици и учители, които искат да се включат в иновативни образователни проекти. Идеята е да се даде шанс на всеки млад човек да тества нови начини на учене, да срещне други мотивирани хора и да получи опит, който може да бъде полезен и в бъдеще.

Това е добра възможност за тези, които искат да открият нови интереси, да развият умения и да участват в различни практически обучения извън традиционната класна стая.