Прокуратурата протестира освобождаването на шофьор на тир след катастрофа на АМ „Тракия“

Окръжната прокуратура в Сливен протестира решението на съда да освободи срещу парична гаранция от 5000 евро турския шофьор на тир, обвинен за тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която загина един човек, а други двама бяха ранени.

Инцидентът стана на 3 октомври, при 267-ия километър на магистралата в посока Бургас. По данни на разследващите тежкотоварният автомобил е нарушил правилата за движение и е ударил три автомобила, които са били спрени в аварийната лента.

На 5 октомври Окръжният съд в Сливен разгледа събраните доказателства и постанови мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 5000 евро. Срещу турския гражданин е повдигнато обвинение за причиняване по непредпазливост на смъртта на един човек и средни телесни повреди на други двама.

В понеделник Апелативният съд в Бургас ще гледа мярката за неотклонение на шофьора.