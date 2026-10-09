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Прокуратурата протестира освобождаването на шофьор на тир след катастрофа на АМ „Тракия“

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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При произшествието един човек загина, а други двама пострадаха тежко

Прокуратурата протестира освобождаването на шофьор на тир след катастрофа на АМ „Тракия“
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Окръжната прокуратура в Сливен протестира решението на съда да освободи срещу парична гаранция от 5000 евро турския шофьор на тир, обвинен за тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която загина един човек, а други двама бяха ранени.

Инцидентът стана на 3 октомври, при 267-ия километър на магистралата в посока Бургас. По данни на разследващите тежкотоварният автомобил е нарушил правилата за движение и е ударил три автомобила, които са били спрени в аварийната лента.

На 5 октомври Окръжният съд в Сливен разгледа събраните доказателства и постанови мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 5000 евро. Срещу турския гражданин е повдигнато обвинение за причиняване по непредпазливост на смъртта на един човек и средни телесни повреди на други двама.

В понеделник Апелативният съд в Бургас ще гледа мярката за неотклонение на шофьора.

#катастрофа с жертва #катастрофа с ТИР #парична гаранция

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