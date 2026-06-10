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Прокурорския съвет на ВСС ще попита кой иска да е и.ф. директор на Националната следствена служба

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще попита следователите от Националната следствена служба (НСлС) кой от тях иска да стане и.ф. директор, съобщи на днешното заседание на Колегията Огнян Дамянов, председател на Комисията по атестиране и конкурси (КАК). Той уточни, че условията са следователите да не са членове на комисията и да имат оставащи повече от шест месеца до пенсиониране.

Дамянов посочи, че това се налага, тъй като до момента не са постъпили кандидатури за поста.

Ще бъде избран един от изявилите желание да застанат на поста.

На 27 май Прокурорската колегия на ВСС прие оставката на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор.

#и.ф. директор #питане #прокурорска колегия към ВСС #национална следствена служба

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